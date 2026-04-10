ホンダ新型「ド迫力・コンパクトカー」発表！ さらに超ワイドボディな“MUGEN仕様”で興奮は最高潮に！2026年4月10日、ホンダが同年5月下旬に発売を予定している新型コンパクトカー「Super-ONE（スーパーワン）」の詳細を発表しました。日常の移動を刺激的な体験へと変える“ファンなEV”として、すでにクルマ好きの間で話題を呼んでいます。【画像】超カッコイイ！ これがホンダ新型「コンパクトカー」超ワイド仕様です！（89