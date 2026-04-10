作詞家の秋元康氏（67）が9日深夜放送のTOKYOFM「TOKYOSPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。2009年に58歳で亡くなったロック歌手・忌野清志郎さんとの思い出を語った。同番組では歌手の南こうせつと共演した秋元氏。忌野さんがボーカルを務めたロックバンド「RCサクセション」の話題になり、「もう忌野さん、最高でした」と回想。南は「大好きでした。ニッポン放送のフォーク番組に出て来て、まだ高校生だった」と振