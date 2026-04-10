タレント・堺正章（79）の元妻で、タレントの岡田美里（64）が2人の娘たちとの親子ショットを披露し、反響を呼んでいる。【映像】元夫・堺正章と娘の2ショットや再々婚した夫と腕を組む姿岡田は2度の離婚を経て、2022年60歳の時に、13年間交際していた一般男性と再々婚していた。これまでにもInstagramでは、家族との日常が投稿されていて、再々婚した夫と腕を組む姿や、娘たちとクリスマスを過ごす様子などを発信。さらに