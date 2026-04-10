◇NBA ブルズ119-108ウィザーズ(日本時間10日、キャピタル・ワン・アリーナ)シカゴ・ブルズでプレーする河村勇輝選手がウィザーズ戦で途中出場。4アシスト4リバウンド6得点の活躍でチームの勝利に貢献しました。第1クオーター残り3分2秒からコートに入った河村選手は、残り49秒にディリングハム選手の3ポイントシュートをアシスト。さらに第2クオーターは、開始早々相手選手からオフェンスファウルを奪うと、残り2分17秒にはフリー