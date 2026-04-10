中道改革連合の小川代表は10日の記者会見で、「2年間の飲食料品の消費税率ゼロ」をめぐり、今年度中の実現を目指すとしていた高市総理に対し、「できるだけ早い段階で実施していただくことを望みたい」と強調した。「2年間の飲食料品の消費税率ゼロ」をめぐっては、自民党が衆院選の公約で検討を加速すると掲げたが、社会保障と税の一体改革について議論する国民会議の実務者協議で、必要なレジシステムの改修について、事業者から