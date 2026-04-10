持ち帰り弁当の「Hotto Motto(ほっともっと)」は4月15日より、炭火が香る“新のり弁”「焼鳥のり弁当」を、九州・山陰・山口エリアの「ほっともっと」限定で発売する。ほっともっと「焼鳥×のり弁 焼鳥のり弁当」650円九州・山陰・山口エリア限定で販売される今回の「焼鳥のり弁当」は、高温の炭火で香ばしく焼き上げた鶏もも肉や、ふっくらコリコリ食感のつくねを、醤油ベースの甘辛ダレで仕上げた“焼鳥”と、“のり弁当”の美味