日本テレビが29日深夜に放送する“AIにまつわるドラマ”の主演が、BALLISTIK BOYZの砂田将宏であることが明らかになった。4月1日にAIが予測した未来の姿が公開され、SNSではSTARTO ENTERTAINMENT所属のアイドルを予想する声も多く上がっていた。(左から)砂田将宏、AIが予測した未来の姿ドラマのタイトルは『AIに話しすぎた男』(29日25:35〜)。AIと人間の関係性を描くオリジナルのダークサスペンスで、砂田は地上波ドラマ初主演なが