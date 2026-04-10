ソフトバンク・倉野信次投手チーフコーチ兼ヘッドコーディネーターが１０日、１軍復帰が遅れているリバン・モイネロ投手について「まだ分からないですけど、順調にいけば来週にでもブルペンに入れるのかなという（状態）」と現状を明かした。キューバ代表としてＷＢＣに参加していた左腕は、開幕直前の３月２５日に来日。その後は慎重に調整を進めている。この日は本拠地みずほペイペイドームでの投手練習に参加し、メディシン