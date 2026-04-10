ロックバンド・爆風スランプのパッパラー河合が１０日、東京・日本橋伊場仙本社で行われたシーボルト江戸参府２００年記念事業制作発表会に出席した。河合は記念舞台「シーボルト父子伝〜蒼い目のサムライ〜」（７月３〜５日、東京・三越劇場）に出演することが発表された。主題歌と劇中歌も手がける。爆風スランプとしては、８月１１日に３５年ぶりとなる日本武道館公演「爆風スランプ２０２６ＬＩＶＥａｔ日本武道館