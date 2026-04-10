プロレスラー・長州力の物まねで知られるタレントの長州小力が、信号無視や無免許運転をしたとして、警視庁が調べていることが１０日、分かった。容疑が固まり次第、書類送検する方針。捜査関係者によると、小力は取り締まり中の警察官の前で信号無視をしたことから停止させられた。その際、免許証の有効期限が約２か月切れていることが明らかになったという。道路交通法によると信号無視は違反点数２点、反則金は７０００〜