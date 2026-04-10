ＡＫＢ４８・小栗有以が公開したオフショットが大好評だ。小栗は１０日までに自身のインスタグラムを更新し、「オフすぎる日」と書き出すと、「＃オフの日」とハッシュタグもつけてプライベートショットを公開。そして、「車での移動までは楽ちんな服だよ」とつづり、ジャケットを羽織った、オフの日にもピッタリなワンピーススタイルを披露した。この投稿には「可愛すぎるでしょ！」「オフのゆいゆいもかわいすぎる」「世界