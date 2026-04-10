【モデルプレス＝2026/04/10】俳優の山下智久が4月9日、自身のInstagramを更新。コンビニエンスストアを訪れた様子を公開した。【写真】40歳イケメン俳優「隠し切れないオーラ」コンビニで端末操作◆山下智久、コンビニ降臨ショット披露同日、誕生日を迎えた山下は「41 today. Still dreaming like I’m 14」と記し、プライベート感のあるショットを複数枚投稿。コンビニエンスストアの店内でマルチメディア端末を操作するマスク姿