【モデルプレス＝2026/04/10】女優の飯沼愛（22）が2026年4月10日、自身のInstagramを更新。芸能事務所「TSUKIMI」に所属することを発表した。【写真】「VIVANT」“ブルーウォーカー”役22歳美女、堺雅人らと至近距離の緊迫シーン◆飯沼愛、芸能事務所「TSUKIMI」所属を発表同月1日、同アカウントにて「今、春からの新しい活動に向けて準備を進めていますので、ご報告できるまで、もう少しお待ちください」と報告していた飯沼は今