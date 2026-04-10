南から暖かく湿った空気が流れ込み、鹿児島県の屋久島ではきょう10日正午すぎ、気温が30.7度まで上がり、4月の観測史上最高となりました。 屋久島で4月に30度以上の真夏日となったのは初めてです。 ・ ・ ・