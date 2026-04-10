ヒップホップの先駆者とされるDJ／ラッパー／プロデューサーのアフリカ・バンバータさんが68歳で死去した。【写真】アフリカ・バンバータさんが死去「Hip Hop Alliance」の追悼文ラッパーのカーティス・ブロウは、ヒップホップコミュニティ労働団体「Hip Hop Alliance」の役員として「ヒップホップ文化の礎を築いた存在として、その影響は計り知れない。功績はこれからも語り継がれていく」と追悼した。くるりの岸田繁も自身の