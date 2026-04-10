■『大和開発 presents RIZIN LANDMARK 13 in FUKUOKA』2日前メディアインタビュー（10日・福岡市内ホテル）第9試合でアバイジャ・カレオ・メヘウラと対戦する萩原京平が、2日後に迫った試合に向けての意気込みや、昨年11月に激闘を繰り広げた秋元強真に対する思いを語った。【画像】長瀬智也に似てる!?萩原京平と対戦するメヘウラ――前日のPayPayドームでの始球式の感想を教えてください。萩原：めっちゃ楽しかったし、やっ