10日、ミャンマー首都ネピドーの議会に入るミンアウンフライン氏（共同）【ネピドー共同】ミャンマー軍事政権を率いたミンアウンフライン前国軍総司令官が10日、首都ネピドーの議会で宣誓し、新大統領に就任した。2021年のクーデターを主導し、民主派指導者アウンサンスーチー氏の政権を転覆させた前総司令官を国家元首とする新たな親軍政権が誕生。実質的に軍政支配が継続する。