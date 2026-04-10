ボクシングの４団体統一世界スーパーバンタム級王者・井上尚弥（大橋）が１０日、自身のＳＮＳを更新。「３３歳になりました」とつづり、誕生日を報告した。「日頃から暖かく応援してくださる皆さんのおかげでここまでやれてます５．２まであと少し。みんなの期待を超えてみせるよ！！『井上尚弥３３歳の本気』を会場またはＰＰＶで必ず見届けてください！！！」と続けた。井上は５月２日に東京ドームで元世界３階級制覇王者