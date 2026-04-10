【第19話2】 4月10日公開 第19話2を読む 【拡大画像へ】 少年画報社は4月10日、塩野干支郎次氏によるマンガ「女神の加護を受けしママのサーガ」第19話2をCOMIC Y-OURSで公開した。 第19話2では、ヴォーテノン神殿の【禁忌の間】を目指すカインたち。そこには同じ目的で神殿に侵入する暗黒転売教団のエイダの姿が……。 COMIC Y-OURS「女神の加護を受けしママのサӦ