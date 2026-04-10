カプコンが運営するオンラインくじサービス「カプくじオンライン」にて、『流星のロックマン パーフェクトコレクション』の発売を記念したオリジナル商品が展開されることが発表された。 【画像あり】景品ラインナップ一覧 本くじは、『流星のロックマン』シリーズに登場するロックマンの変身姿をモチーフにしたアイテムを展開するものだ。S賞～E賞のハズレなし形式で、いずれかの賞品が必ず