ライフネット生命保険が６日続伸している。９日の取引終了後に発表した３月の業績速報で、３月末の保有契約年換算保険料が３７２億９１００万円（前年同月比８．０％増）となったことが好感されている。個人保険が２８７億１９００万円（同６．９％増）となり、団体信用生命保険も８５億７２００万円（同１２．２％増）と伸長した。 出所：MINKABU PRESS