荏原が強含みとなっている。同社はきょう、自社のエネルギーカンパニーであるＥｂａｒａＥｌｌｉｏｔｔＥｎｅｒｇｙと米ニュースケール・パワー が、石油化学プラントへの先進的な原子力技術活用に向けた戦略的パートナーシップを発表したことを明らかにしており、これが材料視されているようだ。 両社は、製造工程で高温の蒸気（プロセス熱）を必要とする石油化学プラ