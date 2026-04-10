京進が後場に急騰。ストップ高の水準となる前営業日比８０円高の３９０円に買われ、年初来高値を更新した。１０日、ＡＩツール開発プラットフォーム「Ｄｉｆｙ」の開発元であるＬａｎｇＧｅｎｉｕｓ（東京都中央区）との協業を開始したと発表。これが株価の刺激材料となった。「Ｄｉｆｙ」はプログラミングの知識がなくてもＡＩツールを作成・運用できるプラットフォームで、世界で１３万以上のプロジェ