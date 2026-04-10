ACIDMANが、2025年12月に開催したライブ『ACIDMAN 13th ALBUM「光学」全曲初披露ライブ＆第2回壇上交流会』の映像作品を6月27日にリリースする。 （関連：米津玄師、あいみょん、YOASOBI Ayase、ACIDMAN……“ファン”だからこその愛に溢れたタイアップ楽曲） 本情報は、4月9日よりスタートした全国ツアー『ACIDMAN LIVE TOUR “光学”』のKT Zepp Yokohama公演MCにて大木伸夫（Vo/Gt）より発表されたもの