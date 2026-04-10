「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」１０日午後１時現在でフライトソリューションズが「買い予想数上昇」１位となっている。 フライトは３日ぶりに反落。企業の業務系システム開発やスマートフォン決済ソリューションなどを展開するが、株価が２００円未満の低位株で、一部の個人投資家の短期筋が注目しているようだ。前日に一時１６４円まで上値を伸ばす場面があったが、その後