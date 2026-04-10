黄金のカルテット登場に大興奮のヤーレンズ。番組の最後に大事な告知も!?『ヤーレンズの一生ボケても怒られないサッカーの話 powered by ゲキサカ』は、お笑いコンビのヤーレンズがパーソナリティを務めるPodcast(ポッドキャスト)番組です。「サッカーは好きだけど、あまり詳しくない」「試合がテレビで流れていたらなんとなく見る」そんなカジュアルなサッカーファン層である学生や社会人をメインターゲットに、サッカーメデ