FCジュロン(シンガポール)は10日、MF本田圭佑が2026-27シーズンから加入することを発表した。同クラブは2004年にアルビレックス新潟シンガポールとして創設されたが、26-27シーズンよりホームタウンのジュロン地区に根ざすためFCジュロンにクラブ名を変更することが決まっている。本田は2021シーズン限りでスードゥバ(リトアニア1部)を退団した後は無所属が続いていたなか、24年にパロFC(ブータン)に1試合限定で加入。フル出場