肉を切った道具。こうやって洗う！乾かす！【お肉の切り方の正解】【画像で確認】肉を切るときに使った道具。洗剤で洗った後にどうする？肉を切った後のまな板や包丁。「ちゃんと洗っているつもり」でも、実際にはちゃちゃっと洗って終わり、にしていませんか？洗い漏れた部分があったり、しっかりと乾かさずに水分を残したりしてしまうと、雑菌やかびが繁殖する原因になります。ということで、食のプロで栄養士の小田真規子さん