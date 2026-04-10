BTSのV（ヴィ）が自身のInstagramを更新。BTSの新アルバム『ARIRANG』（3月20日リリース）の収録曲「Hooligan」MVのオフショットを公開し、オールレザーの美しいビジュアルにファンの注目が集まっている。 【写真】BTS Vのサラストヘア×オールレザーコーデのオフショット【動画】J-HOPEによるMVビハインド／「Hooligan」リハーサル＆カムバックライブ本番比較映像 ■BTS V、「Ho