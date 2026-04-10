『ブルーロック』や『リコリス・リコイル』など、2.5次元舞台の制作を牽引するOffice ENDLESSグループ直轄の養成スクール「ENDLESS ACADEMY（エンドレスアカデミー）」の入学式が4日、都内の校舎にて行われた。【写真】プロのコスプレイヤーで活躍！養成学校に入学した紫花菫会場にはエンターテインメントの世界に新たな一歩を踏み出す新入生たちが集結。学長の下浦貴敬氏（Office ENDLESSプロデューサー・演出家）は、新入生