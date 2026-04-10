令和ロマン・松井ケムリが９日放送のフジテレビ系「トークィーンズ」に出演。大和証券で副会長を務める父親について語った。ケムリは「僕の父親って、平社員から大和証券に入って。たたき上げで今副会長なので、成り上がられて」と父について紹介。「海外旅行行ったら、僕の父親だけ税関が別室だったり。割とＶＩＰなので、（並ぶ）レーンが違う。家族は普通の方行くんですよ。父親だけ別の方に行く。要人だからじゃないですか