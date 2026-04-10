Ｊ１神戸は１０日、ＦＷ冨永虹七（２１）は、１日のトレーニングで負傷し、神戸市内の病院で検査を受けた結果、右膝蓋骨骨折及び右膝蓋腱部分断裂と診断されたと発表した。同市内の病院で手術を受け、無事に無事に成功した。冨永は下部組織出身で２３年からトップチームに昇格。Ｊ３讃岐への育成型期限付き移籍を経て２４年７月に神戸に復帰。昨年Ｊ１デビューを果たした。