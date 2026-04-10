4月7日、東京・赤坂に“鮨職人”と女優が現れた。さわやかな笑顔を見せていたのは、俳優の松山ケンイチと永作博美だ。この日に第1話が放送されたドラマ『時すでにおスシ！？』（TBS系）の電波ジャックをおこなっていた。居合わせた通行人は、松山のサービス精神旺盛な様子をこう証言する。「『Nスタ』のお天気コーナーに出演していたのですが、カメラが回っていない間も、松山さんは番組キャラクターのブーナちゃんに向かって