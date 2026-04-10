WBC世界バンタム級挑戦者決定戦の前日計量ボクシングのWBC世界バンタム級（53.5キロ以下）挑戦者決定戦が11日に、東京・両国国技館で行われる。10日は都内で前日計量が実施され、同級2位の那須川天心（帝拳）が53.5キロ、同級1位の元2階級制覇王者フアンフランシスコ・エストラダ（メキシコ）が53.3キロでそれぞれパス。計量前、WBCのマウリシオ・スレイマン会長から大人気ボクシング漫画「はじめの一歩」の作者、森川ジョージ氏