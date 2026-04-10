JBCが発表ボクシング興行「Prime Video Boxing 15」に出場する選手らの前日計量が10日、都内で実施された。日本ボクシングコミッション（JBC）は、前WBA世界ライトフライ級王者の高見亨介（帝拳）の体調不良により、ノンタイトルフライ級10回戦を中止すると発表した。高見は11日に、東京・両国国技館で、元IBF世界フライ級王者アンヘル・アヤラ（メキシコ）とノンタイトルのフライ級10回戦を行うはずだった。高見は前戦でレ