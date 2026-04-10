WBC世界バンタム級挑戦者決定戦ボクシングのWBC世界バンタム級（53.5キロ以下）挑戦者決定戦が11日に、東京・両国国技館で行われる。10日は都内で前日計量が実施され、同級2位の那須川天心（帝拳）が53.5キロ、同級1位の元2階級制覇王者フアンフランシスコ・エストラダ（メキシコ）が53.3キロでそれぞれパス。覚悟を示す一戦が成立した。興行はAmazon Prime Videoで生配信される。戦績は27歳の那須川が7勝（2KO）1敗、35歳のエス