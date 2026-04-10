さらさが、自身初となる台湾での単独公演＜Salasa Live at Billboard Live TAIPEI 2026＞の開催を発表した。なお、2023年に＜LUCfest＞への出演以来、3年ぶりとなる台湾でのライブとなる。◆◆◆◾️さらさ コメントこの度、Billboard Live Taipeiで開催することになりました。台南でのフェスに出演してから3年が経ち、台北でのライブは初めてです。10代の頃、「いつか住みたい」と思っていたほど