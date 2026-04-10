これは筆者の知人のA子さんから聞いたお話です。学生時代からの大親友で、結婚も出産も同時期だったA子さんとB子さんですが、子供が小学校に上がるとB子さんの態度が急変。「ママ友付き合いが忙しい」と突き放される日々。数年後、再会した時に明かされた衝撃の本音とは……。 急に塩対応になった親友。その訳は 学生時代からの親友だったB子。結婚、出産もほぼ同時期で、育児の悩みも笑いに変えて語り合える無二の絆があると思