JO1が、今年初の単独公演＜JO1DER SHOW 2026 ʻEIEN 永縁ʼ＞の東京ドーム公演を4月8日(水)、9日(木)に開催した。JO1は2024年より、コンセプチュアルなライブ＜JO1DER SHOW＞をスタート。この公演シリーズでは、迫力たっぷりのライブパフォーマンスに定評があるJO1ならではの魅力を、多彩で豪華な演出と熱気あふれるステージを通して届けていた。1年ぶりに開催される今回のドーム公演＜JO1DER SHOW 2026 ʻEIEN 永縁&#