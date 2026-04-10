俳優・藤岡弘、の長男で俳優・藤岡真威人の親子ショットにネット上では感激の声が相次いでいる。藤岡は１０日までに更新したインスタグラムで「ブライトリング・ジャパン限定モデル『トップタイムＢ０１レーシング仮面ライダーリミテッド』ポップストアに登壇しました」と報告。「仮面ライダー１号像やサイクロン号の前で、父と共に変身ポーズを取れたことが本当に嬉しいです！大切な思い出になりました。」とつづり