歌手レディー・ガガとラッパーのドーチーが、映画「プラダを着た悪魔2」（5月1日公開）のために新曲を共同制作した。公開を控えた同作の最初の予告編ではアップテンポなダンスビートに乗せて流れるオリジナル曲「Runway」のプレビューが披露されている。 【写真】ハーレイ・クインなガガ様どこから見てもイメージぴったり ガガは以前からドーチーを称賛して