人材獲得競争が激化する中、新卒社員の初任給バブルが起こっている。かつては大卒初任給20万円台が相場だったが、今は30、40万円台が珍しくなくなったという。 26年卒業の初任給（月額）で30万円以上の企業を挙げると、サイバーエージェント42万円、ソニー・インタラクティブエンタテインメント42万5000円、ファーストリテイリング37万円、三井物産34万円、第一生命HD35万4000円などがある。 さらにこ