元プロ野球選手の中田翔が、小学校に入学した6歳長男の顔出しショットを公開し、絶賛の声が寄せられている。【映像】中田翔、子どもの顔出しショットや豪邸13歳の長女、9歳の次女、6歳の長男、4歳の次男と、4人の子どもを育てている中田。これまでInstagramで、パターゴルフを楽しむ長女の姿や、和太鼓リズムゲーム『太鼓の達人』で遊ぶ次女の写真など、子どもたちとの日常を発信してきた。2024年7月7日は、五月人形の前で