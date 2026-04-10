カージナルスファンにとって悲願といってもいい“目覚め”かもしれない。球団傘下の超有望株として、開花を期待されてきたジョーダン・ウォーカー外野手（23）が開幕からそのポテンシャルを結果に結びつけている。今季は外野のレギュラーとしてスタート。3月29日（日本時間30日）のレイズとの開幕3戦目で今季初本塁打を放つと、4月4日（同5日）のタイガース戦では今季2号グランドスラムを放つなど3安打5打点の活躍。さらに直近