10日、閣議後の会見において、フリーの記者がレアアースをめぐって、小野田紀美大臣に“挑発”ともとれる発言を繰り返した。【映像】小野田大臣、怒り→悲しげ？の瞬間（実際の様子）AI活用などについて和やかな表情で記者たちの取材に答えていた小野田大臣だったが、フリーの記者が「高市総理の総選挙中の発言で、レアアース泥引き上げで…」と話しだすと表情が一変。眉をひそめた。フリー記者は「『日本はレアアースに困ら