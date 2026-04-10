タレント石田純一（72）が9日放送のTBS系「櫻井・有吉THE夜会」（午後9時50分）に出演。過去の「不倫は文化」騒動の代償を明かした。番組では、石田の自宅が散らかっていることから、妻の東尾理子とともにTravis Japan川島如恵留らで片付けるロケを行った。掃除中、助っ人として登場したギャル曽根（40）から“ゴシップ取材”が行われ、「いろんな文化を作られましたもんね」と語った。川島から「僕も聞いたことあります。『なん