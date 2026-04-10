歌手の和田アキ子（76）が10日までにインスタグラムを更新。NHK「チコちゃんに叱られる！」への出演を報告した。和田は「NHK『チコちゃんに叱られる！』に出演します」と告知。「久々、チコちゃんに会う事ができました〜大好きなんです」とつづり、チコちゃんとのツーショットなどを公開した。「4月10日（金）午後7時57分〜誕生日当日に放送です」と伝えた。この投稿に「アッコさんお誕生日おめでとうございます」「アキ子様い