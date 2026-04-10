「みんな寝てるだろうな…」そう思いながら夜遅くに帰宅。ドアを開けた瞬間飛び込んできたのは…！？わんこの愛にあふれたお出迎えが話題を呼び、投稿は8.6万回再生を突破。「なんちゅー愛らしい」「たまらん」「ずっと待ってたね」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：家族全員が寝ている時間に帰宅→ドアを開けたら、犬だけが待っていてくれて…愛にあふれた『全力のお出迎え』】 夜遅くの帰宅に