飼い主さんも笑ってしまった「愛犬の写真」が反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で28万4000回再生を突破し、「見た瞬間に吹いたw」「どすこい感すごくて草」「盛れてないのがまた可愛い(笑)」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：トリマーさんから『カット後の犬の写真』を送ってもらった結果→理想とは程遠い『別犬のような表情』】 トリミングサロンでの撮影 TikTokア