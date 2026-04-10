12月25日に全国公開される岡田准一主演映画『SUKIYAKI 上を向いて歩こう』に上白石萌音が出演することが決定。岡田准一演じる主人公・中村八大が渡米先で出会う日系アメリカ人・アリス役を務める。 参考：松坂桃李＆仲里依紗、『SUKIYAKI』で2度目の夫婦役に仲野太賀の妻役には土屋太鳳 1963年、全米ビルボードチャートで、日本人が歌う曲が3週連続1位という日本音楽史に残る快挙を樹立した。その曲の名は「SU